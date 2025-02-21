جينيفر لوبيز تحيي حفلاً غنائياً في الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة

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ميرنا وليد - بيروت - وصلت النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث ستحيي حفلاً غنائياً في الهواء الطلق، ضمن ليالي السعديات في أبوظبي، وهي تقيم هناك في منتجع فخم.
وشاركت متابعيها الذين يبلغ عددهم 250 مليون متابع، صورها وقد ظهرت ببدلة رسمية من مجموعة إيف سان لوران باللون البني، وعلقت قائلة "رحلة عمل".
وقد شوهدت لوبيز وهي تتناول طعام العشاء في دبي، في مطعم الشيف إيزو آني المشهور بالمطبخ اليوناني، وقد إختارت فستاناً من تصميم زيمرمان لتناول الغداء على البحر، والتقطت الصور مع فريق العمل.
يذكر أن النجمة غوين ستيفاني ستحيي حفلاً يوم الجمعة 21 فبراير، ويحيي النجم ليونيل ريتشي حفلاً في 22 فبراير، ضمن ليالي السعديات.
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