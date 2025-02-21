تولغا ساريتاش يتعرّض لحادث سير… ما مدى اصابته؟

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تعرّض الممثّل التّركيّ، تولغا ساريتاش، لحادث سير مروّع في ذهابه إلى موقع تصوير مسلسل “المنظّمة”.

في التّفاصيل أنّ تولغا كان يقود سيّارته في أحوال جوّيّة سيّئة، ففوجئ بصدمة سيّارة أخرى بسيارته من الخلف، ممّا أسفر عن أضرار مادّيّة دون إصابة بطل مسلسل “المنظّمة”، بأيّة إصابات.

تجدر الإشارة إلى أنّ تولغا لم يصدر أيّ تعليق رسميّ حول الحادث حتّى اللحظة.

نذكر أنّ المسلسل التُّركيّ”المنظّمة”، انتزع الصّدارة بين قائمة أكثر عشرة مسلسلات تركيّة، من حيث نسبة المشاهدة خلال الشّهر الفائت.

كما نذكر أنّ قناة TRT1 كانت قد أعلنت رسميًّا عن تجديد مسلسل “المنظَّمة”، لموسم خامس من بطولة تولغا ساريتاش بعد انسحاب الممثّل مراد يلدريم الذي قدّم سلسلة مواسم ناجحة جدًّا.