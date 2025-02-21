شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا.. ذكرى مرور 30 عامًا على رحيل أشهر معلم فى تاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الراحل محمد رضا إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم فى عام 1995 أى قبل 30 عاماً، والذى يعد أشهر معلم بتاريخ السينما المصرية بفضل أهم الأدوار الذى لعبها خلال مسيرته وجسد فيها شخصية المعلم ببراعة ما جعله يرتبط في ذهن الجمهور بها، وخلال هذا التقرير نسلط الضوء على شخصيته من خلال زوايا أخرى ربما لا يعلمها الكثيرون عنه حول مدى اهتمامه بعمله وحبه له، وهى..

الرصيد الفني للنجم الراحل محمد رضا في السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة وصل إلى نحو 350 عملاً.

من أبرز الأعمال الذى اشترك فيها أعمال مثل "30 يوم في السجن، ممنوع في ليلة الدخلة، عماشة في الأدغال، البحث عن فضيحة، خان الخليلي، بنات حواء، فتوات الحسينية، العتبة جزاز، معبودة الجماهير، شادر السمك، الراقصة والطبال، البيه البواب".

أهم مسرحيات محمد رضا

كانت من أهم المسرحيات التي قدمها خلال مشواره الفني مسرحية "زقاق المدق"، والتي نجح من خلالها في تأدية دور المعلم، فالتصقت به إذاعيًا وسينمائيًا وفى المسلسلات التليفزيونية، مثل "رضا بوند" التي تحولت إلى فيلم سينما نجح محمد رضا في ان يعطى شخصيه المعلم الفكاهة.

قدم الفنان الراحل مئات الأدوار فى السينما والإذاعة والمسرح والتلفزيون ومنها أفلام: "عماشة فى الأدغال، البحث عن فضيحة، انت اللى قتلت بابايا، العتبة جزاز، معبودة الجماهير، 30 يوم فى السجن، الزواج على الطريقة الحديثة، الراجل ده هيجننى، العايقة والدريسة، سيد قشطة ،شادر السمك، الراقصة والطبال، البيه البواب، وغيرها"،

كما قدم العديد من المسلسلات التليفزيونة ومنها: "على بيه مظهر، نجم الموسم، الزنكلونى، مواقف ساخرة، ألف ليلة وليلة، كيف تخسر مليون جنيه، يوميات ونيس، ساكن قصادى، عماشة عكاشة وغيرها"، كما قدم للإذاعة العديد من المسلسلات أشهرها: "شنطة حمزة، رضا بوند"، ووصل نجاحه إلى إنتاج أعمال تحمل ومنها فيلم "رضا بوند"، ومسلسل "قهوة المعلم رضا".