شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حفنى يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل صفحة بيضا لـ حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب حسن حفنى عن تفاصيل مشاركته في مسلسل صفحة بيضا الذى يعرض حاليا على شبكة DMC، ويقوم ببطولته النجمة حنان مطاوع والنجم سامى الشيخ، ومجموعة من النجوم.

وصرح حفنى في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 قائلا: "اترشحت لتقديم شخصية إبراهيم في مسلسل صفحة بيضا من قبل الأستاذ أحمد حسن، وذلك بعد مشاركتى معه في مسلسل العودة الذى عرض العام الماضى، والذى يجب أن أشكره على تقديم هذه الفرص المختلفة في كل عمل".

وتابع حفنى قائلا: "عن شخصية إبراهيم في مسلسل صفحة بيضا، هو شخص متعلم يعمل في الصيدلية التي تمتلكها الدكتور سماح، الشخصية التي تجسدها الفنانة مها نصار، ومع تتابع الاحداث يحاول الاجتهاد دائما لمحاولة الوصول إلى قلب الفتاة التي يحبها من طرف واحد بسبب حبها لصديقه".

وأكد حفنى قائلا: "عملت على شخصية إبراهيم كثيرا قبل بدء تصوير مسلسل صفحة بيضا، وتعاونت مع مدرب تمثيل بسبب الصفات الشخصية التي كانت يجب التركيز عليها خاصة مع وجود عادات خاصة بها، والذى يحاول مع هذه الصفات كسرها للحصول على الأموال بشكل أسرع لإرضاء الفتاة التي يحبها".

وأشار حفنى: "العمل مع النجمة حنان مطاوع مختلف بالرغم من انه لم يجمعنى بها مشاهد إلا أننى كنت أحاول دائما الاستفادة من خبراتها المهمة، والعمل مع الفنانة مها نصار كان تحدى لأنها تحضر وتذاكر جيدا قبل المشاهد الخاصة بها والنجم سامى الشيخ كان اكتشاف كبير بالنسبة لى خلال تصوير مسلسل صفحة بيضا".



أحمد حسن مع أبطال مسلسل صفحة بيضا



حسن حفنى من مسلسل صفحة بيضا



مها نصار وحسن حفنى



حسن حفنى



أبطال مسلسل صفحة بيضا والمخرج أحمد حسن