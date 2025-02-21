شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا الليلة بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي عاصي الحلاني حفلا غنائيا في قبرص اليوم الجمعه 21 فبراير، ويقدم فيها عاصى الحلانى باقة مميزة من أغانية التي اشتهر بها قديما وحديثا والتي منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"

يذكر أن بعد النجاح الذي حققه كليب "ضحكة حبيبي" للمطرب اللبناني عاصى الحلانى، والذى أخرجه أحمد منجد، يجدد الثنائى تعاونه بكليب جديد تم تصويره بين مناطق الشمال وبيروت في لبنان، والأغنية تحمل طابع "دراما"، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.