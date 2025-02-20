طرح البوستر الجماعي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين ونخبة من الممثلين - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "قلبي ومفتاحه" عن البوستر الرسمي الجماعي للعمل ، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويضم المسلسل الممثلين آسر ياسين ومي عز الدين، إلى جانب دياب، وأشرف عبد الباقي، وأحمد خالد صالح.



العمل ينتمي إلى فئة الـ 15 حلقة، ويشارك فيه أيضًا سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام. من تأليف وإخراج تامر محسن، الذي يعود إلى دراما رمضان بعد غياب طويل.

تدور أحداث المسلسل حول السائق عزت الذي يلتقي بزبونته ميار، ويشعر بجذب نحوها، لتفاجئه بعرض الزواج عليه بعد طلاقها ثلاث مرات بحثًا عن "محلل".



