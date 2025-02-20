المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي يفرض عقوبات صارمة على مسلسل تركي مخالف للآداب

ميرنا وليد - بيروت - تم فرض عقوبات من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) على مسلسل "عائلة شاكر باشا" بسبب مشاهد اعتُبرت مخالفة للآداب العامة. شملت العقوبات غرامة مالية تقدر بـ3% من إيرادات المسلسل، بالإضافة إلى قرار بوقف بثه. أثار ذلك تساؤلات بين الجمهور حول مصير العمل، وسط تكهنات حول موعد عرض الحلقة الجديدة. تأتي هذه الإجراءات في وقت تشدد فيه الرقابة على الدراما التركية بعد معاقبة مسلسلات أخرى مشابهة. يُذكر أن "عائلة شاكر باشا" تأثر سابقاً بتوقف إجباري نتيجة حريق في موقع التصوير.

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