بعد طرح أغنية مسلسل "سيد الناس".. أعمال فنية جمعت الشقيقين عمرو وأحمد سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 08:50 مساءً - تم طرح أغنية "تيتر" مسلسل "سيد الناس" والذي يُجسد بطولته الفنان عمرو سعد، ومن المنتظر أن يتم عرض المسلسل الذي يأتي من إخراج محمد سامي خلال موسم دراما رمضان 2025.
وجاءت الأغنية بعنوان "جدع" من غناء الفنان أحمد سعد ومن تأليف عصام حجاج، ألحان تامر الحاج والتوزيع الموسيقي لـ أشرف البرنس.
وجاء التعاون الأول بين الفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد من خلال السينما وبتوقيع المُخرج خالد يوسف، وذلك من خلال فيلم "دكان شحاتة" والذي تم عرضه عام 2009، حيث أدى المطرب عمرو سعد الأغاني الخاصة بالفيلم.
وعقب ذلك يتجدد التعاون بينهما في مسلسل "يونس ولد فضة" والذي تم عرضه عام 2016، وبعد مرور ثلاث سنوات يتجدد تعاونهما من خلال مسلسل "بركة"، وفي عام 2021 يُشارك المُطرب أحمد سعد بالغناء في مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي جسد بطولته الفنان عمرو سعد بمُشاركة الفنان مصطفى شعبان.
وبموسم دراما رمضان العام التالي 2022 يُجسد الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "توبة" والذي قدم أغنياته الفنان أحمد سعد، وكان آخر تعاون بينهما عام 2023 من خلال مسلسل "الأجهر".
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وجاءت الأغنية بعنوان "جدع" من غناء الفنان أحمد سعد ومن تأليف عصام حجاج، ألحان تامر الحاج والتوزيع الموسيقي لـ أشرف البرنس.
أحمد وعمرو سعد وتعاون فني استمر لـ15 عاماًويُعد التعاون الجديد بين كل من الشقيقين الفنان عمرو سعد والمُطرب أحمد سعد هو التعاون التاسع بالأعمال الفنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية، حيث قام المطرب أحمد سعد بالغناء في عددٍ من الأعمال الفنية التي جسَّد بطولتها الفنان عمرو سعد.
وجاء التعاون الأول بين الفنان عمرو سعد والمطرب أحمد سعد من خلال السينما وبتوقيع المُخرج خالد يوسف، وذلك من خلال فيلم "دكان شحاتة" والذي تم عرضه عام 2009، حيث أدى المطرب عمرو سعد الأغاني الخاصة بالفيلم.
نجاح أغاني المسلسلات على مدار سنواتشهد عام 2010 أول تعاون بين الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد بالدراما التلفزيونية، وجاء ذلك من خلال مسلسل "مملكة الجبل" وفي العام التالي 2011 أدى المطرب أحمد سعد أغنية مقدمة مسلسل "شارع عبدالعزيز".
وعقب ذلك يتجدد التعاون بينهما في مسلسل "يونس ولد فضة" والذي تم عرضه عام 2016، وبعد مرور ثلاث سنوات يتجدد تعاونهما من خلال مسلسل "بركة"، وفي عام 2021 يُشارك المُطرب أحمد سعد بالغناء في مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي جسد بطولته الفنان عمرو سعد بمُشاركة الفنان مصطفى شعبان.
وبموسم دراما رمضان العام التالي 2022 يُجسد الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "توبة" والذي قدم أغنياته الفنان أحمد سعد، وكان آخر تعاون بينهما عام 2023 من خلال مسلسل "الأجهر".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».