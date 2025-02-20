ميرنا وليد - بيروت - أعلنت منصة "شاهد" عن تفاصيل برنامج المقالب الجديد "رامز إيلون مصر" للفنان المصري رامز جلال، المقرر عرضه في رمضان 2025. يشارك في البرنامج الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان المصري محمد نور، اللذين سيساعدان رامز في خداع الضيوف عبر إقناعهم بالمشاركة في لجنة تحكيم، قبل أن يفاجأوا بثلاثة مقالب من رامز جلال.

البرنامج سيعتمد على تقنيات الخيال العلمي و الذكاء الإصطناعي، ويتم تصويره في الرياض، وقد نشر رامز البوستر الرسمي عبر حسابه، مرفقًا بتعليق: "اربطوا الأحزمة لأن الصدمة جاية بسرعة الصاروخ".

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي ومحمد نور يُساعدان رامز جلال في إستقطاب الضيوف في " رامز إيلون مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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