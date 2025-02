بليك ليفلي تكـ شف عن سلوك غير لائق من جاستن بالدوني خلال تصوير فيلم "It Ends With Us"

ميرنا وليد - بيروت - أفصحت النجمة العالمية بليك ليفلي عن تعرضها لتصرفات غير لائقة من المخرج والممثل جاستن بالدوني خلال تصوير فيلم "It Ends With Us"، وأكدت ليفلي أنها لم تكن الوحيدة التي شعرت بعدم الارتياح، حيث كانت هناك ممثلات أخريات في موقع التصوير يعانين من نفس السلوك. على الرغم من تحفظات إحدى الممثلات، التي تفضل عدم تقديم شكوى، إلا أنها تحدثت مع ليفلي وشاركتها مشاعرها بأن العمل في الفيلم تأثر بسبب سلوك بالدوني.

في سياق آخر، رفعت ليفلي دعوى قضائية ضد بالدوني في ديسمبر 2024، متهمة إياه بـ"السلوك غير اللائق"، وقالت إنه حاول "تدمير" سمعتها. بالمقابل، أنكر بالدوني الاتهامات ورفع دعوى مضادة ضد ليفلي وفريقها، معتبراً أن هناك أدلة تشير إلى محاولة ليفلي لتدمير سمعة فريقه وشركاتهم.

