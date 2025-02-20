تأييد حكم حبس التيكتوكر كروان مشاكل 4 أشهر لهذه التهمة

ميرنا وليد - بيروت - أيدت محكمة مستأنف جنح الأميرية حكم الحبس لمدة 4 أشهر ضد التيكتوكر أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ "كروان مشاكل"، وذلك بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد ونشر أخبار كاذبة، وتعود تفاصيل القضية إلى قيام كروان مشاكل بنشر فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حذر فيه من شرب مياه النيل في أسوان، مروجًا معلومات مغلوطة تسببت في إثارة الفزع بين المواطنين.

وعلى إثر ذلك، تقدمت ريهام سعيد ببلاغين ضده، الأول بتهمة نشر شائعات حول تلوث مياه الشرب، حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة شهرين.

أما البلاغ الثاني، فقد اتهمه ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنـ سية وألفاظ غير لائقة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، وقد تم اتهام كروان مشاكل ومقدمة البرامج أنجي حمادة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور، وقضت محكمة جنح الاقتصادية في البداية بحبس كل منهما سنة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. إلا أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برأت أنجي حمادة وأيدت الحكم ضد كروان مشاكل. بعد استئناف الحكم، تم تخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر مع غرامة 100 ألف جنيه.