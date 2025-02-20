أحمد مالك وطه الدسوقي يشوقان عن كواليس مسلسل "ولاد الشمس" بطريقة طريفة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نجح الممثلان المصريان أحمد مالك وطه الدسوقي في جذب الأنظار عبر لقاء طريف من كواليس مسلسلهما الجديد "ولاد الشمس"، الذي سيعرض في رمضان 2025، المسلسل يناقش قضية نبذ المجتمع للأيتام وعدم تقبلهم، ويتناول عالم دور الأيتام وإستغلالهم من قبل بعض الأشخاص الضعفاء في النفوس.



تدور القصة حول شخصيتي "ولعة" (أحمد مالك) و"مفتاح" (طه الدسوقي) اللذين نشآ في دار للأيتام تحت إدارة مدير فاسد يُدعى "مجدي" (محمود حميدة)، حيث يكتشفان مع مرور الأحداث ضرورة التمرد على النظام الفاسد ويحاولان حماية أخواتهم في الدار من الاستغلال.

مسلسل "ولاد الشمس" يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام. يشارك في العمل إلى جانب أحمد مالك وطه الدسوقي نخبة من الممثلين مثل محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، وفرح يوسف. ويستمر العمل في إطار تصعيد المواهب الشابة كما حدث مع مسلسل *مسار إجباري* الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان 2024.