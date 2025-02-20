شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو روجينا وعمرو عبد الجليل.. قناة CBC تروج لمسلسل حسبة عمري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة CBC لمسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، حيث نشرت البوستر الخاص بالمسلسل وكتبت عبر صفحتها على "فيس بوك": "هنشوف روجينا فى دور مختلف، ودويتو رائع مع عمرو عبد الجليل فى مسلسل حسبة عمرى".

وتشهد أحداث مسلسل حسبة عمري وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود عز وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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