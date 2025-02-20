شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مالك وطه دسوقى يشوقان الجمهور لـ مسلسل ولاد الشمس بفيديو طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجمان أحمد مالك وطه الدسوقي، جمهورهما بلقاء طريف من كواليس تصوير مسلسله ولاد الشمس، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضانى المقبل عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، الضور على قضية نبذ المجتمع للأيتام وعدم تقبلهم، حيث يكشف العمل الكثير عن عالم دور الأيتام، وكيف أن أصحاب النفوس الضعيفة يلجأون لاستغلال هؤلاء الأطفال في أشياء غير مشروعة، حتى يتحول هؤلاء الأطفال إلى ضحايا.

وتدور قصة مسلسل ولاد الشمس حول ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقى) يتميان ويعيشان في دار الشمس ويقودهما مجدى (محمود حميدة) مدير الدار الفاسد للنشل والسرقة، ومع توالى الأحداث يتمرد ولعة ومفتاح على مجدى ويصارعانه ويجدا نفسهما أمام مسئولية الحفاظ على أخواتهم في الدار، فماذا لـ ولعة ومفتاح في مواجتهما مع مجدى.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

وتستمر المتحدة للخدمات الإعلامية خلال مسلسل ولاد الشمس في سياستها بتصعيد النجوم النجوم الشباب لتصدر البطولة في الدراما، وذلك باسناد بطولة العمل إلى الفنانين أحمد مالك وطه دسوقى وذلك على غرار ما قامت به الشركة في رمضان الماضى 2024، بتصعيد الفنانين أحمد داش وعصام عمر وتصدرهما بطولة مسلسل مسار اجبارى وحققت التجربة نجاحا لافتا

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