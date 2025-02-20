شكرا لقرائتكم خبر عن CBC تروج لـ شهادة معاملة أطفال لـ هنيدى بعد غيابه عن دراما رمضان 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة CBC لمسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، حيث نشرت البوستر الخاص بالمسلسل وكتبت عبر صفحتها على "فيس بوك": "بعد غياب 7 سنوات عن الدراما.. انتظروا النجم الكبير محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال".

وتدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سماء إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود محمد هنيدى إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعى، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.