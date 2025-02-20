شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل رومانسى.. آسر ياسين ومى عز الدين يتصدران بوستر قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب- سعدي جوهر لمسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين آسر ياسين ومى عز الدين، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2025.

وطرحت الشركة بوستر جديدا ترويجيا للعمل، يجمع بين آسر ياسين ومي عز الدين، وظهرا خلاله وهما ينظران إلى بعضهما بشكل رومانسي، وعلقت الشركة على البوستر قائلة: "من يوم ما إيديك لمست إيدى... وكأنك قلت يا نار قيدي، انتظروا مسلسل قلبي ومفتاحه، قريبًا في رمضان 2025".

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن".

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

يسجّل آسر ياسين من خلاله تواجده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدّم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار"، والذي شارك في بطولته: عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان. والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة. وسيناريو وحوار كلٍّ من: عمار صبرى، وسمر طاهر، وكريم الدليل. وإخراج هاني خليفة.

أما مي عز الدين تعود إلى المشاركة فى دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل سوق الكانتو، الذى قدّمته بمشاركة أمير كرارة، وفتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون. وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي. وإنتاج شركة سينرجى وتم عرضه فى شهر رمضان من عام 2023.