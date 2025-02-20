شكرا لقرائتكم خبر عن قناتى الحياة وCBC تروجان لمسلسل حكيم باشا قبل عرضه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت قناة CBC لـ مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، حيث نشرت البوستر الخاص بالمسلسل وكتبت عبر صفحتها على "فيس بوك": "لأول مرة النجم مصطفى شعبان باللهجة الصعيدية انتظروا مسلسل حكيم باشا فى رمضان".

كما روجت قناة الحياة للمسلسل أيضا، حيث كتبت عبر صفحتها على "فيس بوك": "دراما صعيدية زى الكتاب ما بيقول، انتظروا النجم مصطفى شعبان وكوكبة من أقوى نجوم الفن في مسلسل حكيم باشا على شاشة قناة الحياة في رمضان".

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.

قدم مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.



مسلسل حيكم باشا على قناة الحياة