شكرا لقرائتكم خبر عن جديد إليسا.. نصف ألبوم وإعلان والان مع تفاصيل الخبر

بدأت النجمة اللبنانية إليسا التحضير لألبومها الجديد من الآن حيث اختارت بالفعل نصف أغنيات الألبوم ومن المقرر أن تبدأ في تسجيلها قريبا، كما تشارك إليسا بصوتها في أحد الإعلانات الرمضانية والذى يلعب بطولته أكثر من فنان وفنانة.

من ناحية أخرى ما زال أيضا ألبوم إليسا الجديد غامض، فلا جديد بخصوصه، خاصة أن مشكلة ألبومها الأخير الذى خرج للنور بعد مشاكل إنتاجية، له توابع قضائية في المحاكم، ومن المفترض أن يصدر الحكم بين اللحظة والأخرى.

ما زال كل ما يتعلق بالنجمة اللبنانية إليسا يهم ويشغل بال جمهورها حتى وإن كان يخص حياتها الشخصية.. ليس بمزاج إليسا لكنه أمر واقع نظرًا لكونها نجمة صاحبة شعبية فى الوطن العربى، لذلك فكل أمر أو مسألة أو كلمة تكتبها إليسا على "فيس بوك"، "تويتر"، "إنستجرام" وكل صورة تنشرها وكل تصريح تصدره هو ملك جمهورها طالما خرج من عند إليسا، كما حدث مع آخر ظهور لها في أحد المؤتمرات الصحفية قبل حفلها الغنائى، فهل تحتاج إليسا إلى إعادة ترتيب أوراقها الداخلية ؟ بالتأكيد تحتاج إلى ذلك فهى لا تستطيع أن تدير ملفها الفني بمفردها لأنها باختصار نجمة وكيان يحتاج إلى فريق عمل فنى من الدرجة الأولى.