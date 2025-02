شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تواجه جاستن بالدوني بسبب بليك ليفلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بليك ليفلي انها لم تكن الوحيدة التي شعرت بعدم الارتياح من قبل المخرج والممثل العالمى جاستن بالدوني، وانه جعل ممثلتين "غير مرتاحين" في موقع تصوير فيلم It Ends With Us، وأنهما على استعداد للإدلاء بشهادتهما في المحكمة.

لم يتم ذكر أسماء النساء ولكن أكدت التقارير إنهن أعطين السيدة ليفلي الإذن بمشاركة جوهر اتصالاتهن وسيشهدن ويقدمن مستندات مستجيبة في عملية الاكتشاف"، وتشير ليفلي أنه بعد أن أعلنت عن مخاوفها الخاصة في مايو 2023، قامت ممثلة أخرى من فريق التمثيل بالكشف عن نفس الشيء أيضًا.

وكشفت الشكوى المثدمة حديثاعلى أنه "على الرغم من تحفظات تلك العضوة الكبيرة في فريق التمثيل على تقديم شكوى، إلا أنها تحدثت مع ليفلي ونقلت مشاعرها بأن العمل في الفيلم كان يعاني نتيجة لسلوك السيد بالدوني".



بليك ليفلى وجاستن بالدونى من It Ends With Us

وذلك بعدما أصدر الممثل والمخرج جاستن بالدوني، من فيلم It Ends With Us، فيديو غير مكتمل من تصوير فيلم الدراما، وسط أزمته القانونية مع زميلته في البطولة بليك ليفلي.

وذلك بعدما رفعت ليفلي دعوى قضائية ضد بالدوني في ديسمبر من العام الماضى 2024، متهمة إياه بـ "السلوك غير اللائق وغير المرغوب فيه" وادعت أنه كان يحاول "تدمير" سمعتها.

أنكر بالدوني جميع الاتهامات، ورفع دعوى مضادة في 16 يناير الجارى، بما في ذلك زوج ليفلي ريان رينولدز ومديرة العلاقات العامة ليزلي سلون في الدعوى، والذى جاء فيها أن بها "كمية هائلة من الأدلة غير المزورة التي تفصل محاولة بليك ليفلي وفريقها المزدوجة لتدمير جاستن بالدوني وفريقه وشركاتهم".

وأصدر بالدوني الفيديو إلى MailOnline، يبدأ الفيديو الذي يستغرق أقل من عشر دقائق بالبيان التالي على الشاشة: "زعمت شكوى السيدة ليفلي أنه أثناء تصوير مشهد كان فيه السيد بالدوني والسيدة ليفلي يقومون بـ مشهد رقص بطيء، كان السيد بالدوني يتصرف بشكل غير لائق".