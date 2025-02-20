عبير صبري ومي عز الدين تلجآن للمحلل الشرعي في رمضان 2025

عبير صبري تتزوج محمد رجب كمحلل شرعي

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 07:20 مساءً - ظاهرة الزواج منيحضر بقوة كخط درامي بارز في، حيث تشهد أحداث مسلسلين جديدين منتظر عرضهما خلال الموسم، لجوء فنانتين إلى محلل شرعي، بعد الطلاق 3 مرات، ورغبتهما في العودة إلى زوجيهما مرة أخرى سواء بسبب وجود أبناء أو أن الطلاق حدث 3 مرات بسبب التسرع.ويشهدلجوء الفنانتين عبير صبري وإلى المحلل الشرعي، حيث تشارك الأولى في مسلسل "" مع محمد رجب وتجسد شخصية سيدة أعمال متزوجة من الفنان مفيد عاشور من دون وجود حب بينهما خاصة وأنه يكبرها بسنوات وطوال الوقت بينهما مشاكل، ويحدث بينهما الطلاق 3 مرات بسبب تسرعه مما يجعلها تتزوج من محمد رجب كمحلل شرعي.

يمكنكِ قراءة... أبرز القضايا والموضوعات التي تناقشها مسلسلات رمضان 2025وبدورها تلجأ الفنانة مي عز الدين هي الأخرى إلى المحلل الشرعي خلال أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"، حيث تلعب مي دور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتشعر بقلق من تصرفات طليقها وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، لتقرر عرض الزواج على عزت ويجسد دوره آسر ياسين، وهو يعمل سائق أوبر والتقته في إحدى رحلات أوبر، خاصة وأنهما شعرا بانجذاب ناحية بعضهما، وتكشف الأحداث تطورات علاقة الثنائي بعد ذلك.

مسلسل "الحلانجي" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 ومن بطولة محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام وإنتاج ممدوح شاهين.

آسر ياسين محلل شرعي لـ مي عز الدين

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" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.اقرئي أيضاً.. بروموهات استثنائية للأعمال الدرامية الرمضانية: أسئلة محيرة تبحث عن إجاباتويسجل مسلسل "" التعاون الثاني بين عبير صبري ومحمد رجب في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً "" عام 2020، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته: هبة مجدي، دينا فؤاد، أيتن عامر، محمد عز، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور.وتعود مي عز الدين إلى دراما رمضان 2025 بعد غيابها عن منافسات العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل "سوق الكانتو" الذي قدمته بمشاركة الفنان أمير كرارة والفنان فتحي عبد الوهاب، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2023.

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