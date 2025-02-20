صلاح رشوان... مسيرة فنية توجت بالنجاح أمام كبار النجوم

البداية بالسينما والنجاح في الدراما التلفزيونية

النجاح أمام كبار نجوم الدراما التلفزيونية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 07:20 مساءً - يعد الفنانواحداً من أبرز الوجوه المألوفة للجمهور بكل أنحاء الوطن العربي، حيث شارك ببطولة عدد كبير من الأعمال الفنية وبشكل خاصوالتي حقق من خلالها نجاحاً كبيراً وانتشاراً لدى الجمهور العربي.مع بداية فترة السبعينيات تخرج الفنانفي المعهد العالي للفنون المسرحية، وجاءت بدايته الفنية من خلال السينما حيث شارك بعدد من الأفلام السينمائية بتلك الفترة، مع عدد من النجوم والمُخرجين.وجاء من أبرز الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها فيلم "الصعود للهاوية" أمام الفنانة مديحة كامل، والفنان محمود ياسين، وتم عرضه عام 1978، "أهل القمة"، والذي جاء من بطولة سعاد حسني، نور الشريف، عزت العلايلي وتم عرضه عام 1981.ومع بداية فترة الثمانينيات بدأ الفنان صلاح رشوان بالمُشاركة بعدد من المسلسلات التلفزيونية والسهرات الدرامية، والتي خلقت له مكانة خاصة لدى الجمهور، وحقق من خلالها مكانة كبيرة لديهم.طوال فترتي الثمانينيات والتسعينيات كان للدراما التلفزيونية المصرية نخبة من النجوم حققوا نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال مسلسلاتهم، وكان الفنان صلاح رشوان واحداً من أبرز الفنانين الذين تعاونوا مع كبار نجوم الدراما التلفزيونية.ومن أبرز المسلسلات التي شارك ببطولتها كان مسلسل "المال والبنون"، والذي جسد من خلاله شخصية "عبادة العقاد"، ويعد من كلاسيكيات الدراما التلفزيونية، كما شارك أيضاً ببطولة مسلسل "يوميات ونيس – الجزء الرابع" من بطولة الفنان محمد صبحي، ويعد من أبرز المسلسلات الاجتماعية بفترة التسعينيات.كما شارك أيضاً الفنان صلاح رشوان ببطولة مسلسل "أم كلثوم"، والذي جسدت بطولته الفنانة صابرين، كما تعاون أيضاً مع الفنانة يسرا في مسلسليْ "أين قلبي، وأحلام عادية"، والفنان نور الشريف بمسلسليْ "عيش أيامك، والدالي"، وشارك بأدائه المميز أمام الفنان يحيى الفخراني بمسلسل "الخواجة عبد القادر" عام 2012، والذي حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.وقد رحل عن عالمنا الفنان صلاح رشوان في مثل هذا اليوم 20 فبراير عام 2017 عن عمر ناهز الـ67 عاماً ومسيرة فنية امتدت لما يُقارب على الأربعين عاماً نجح من خلالها في أن يكون واحداً من كبار الفنانين في الدراما التلفزيونية المصرية والعربية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».