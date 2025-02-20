عامر زيان يحتفل بيوم التأسيس السعودي بأغنية "بن سلمان" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان اللبناني عامر زيان أغنية جديدة بعنوان "بن سلمان"، احتفالاً بيوم التأسيس السعودي الذي يصادف 22 شباط، تعبيراً عن تقديره للشعب السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجاء العمل تحت إشراف مدير عام القطاع الموسيقي والإذاعي في مجموعة MBC، زياد حمزة، حيث عُرضت الأغنية لأول مرة عبر قنوات MBC.



الأغنية من كلمات ميشال جحا، ألحان جوزيف جحا، توزيع روجيه خوري، ومونتاج هيثم الحبيشي، وكان عامر زيان قد زار الرياض مؤخراً، حيث صوّر حلقة خاصة لمنصة "شاهد" وMBC، ضمن بودكاست جديد يُعرض قريباً.