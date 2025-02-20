ويل سميث يلمح لإحتمال مشاركة زيندايا في "هانكوك 2"

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي ويل سميث عن إمكانية اختيار زيندايا لتأدية دور رئيسي في الجزء الثاني من فيلمه "هانكوك"، الذي طرح أول جزء منه في 2008.

و في بث مباشر على بودكاست "تويتش"، أشار ويللسميث إلى أن زيندايا ستكون خياراً مثالياً للبطولة، مع تأكيده على قرب تواصل المنتجين معها بشأن المشروع. و رغم تلميحاته حول دورها المحتمل، لم يكشف ويل سميث عن التفاصيل، و قد أثار هذا التصريح جدلاً واسعاً بين جمهوره الكبير، في حين امتنعت "سوني بيكتشرز" عن التعليق الرسمي.