ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي ويل سميث عن إمكانية اختيار زيندايا لتأدية دور رئيسي في الجزء الثاني من فيلمه "هانكوك"، الذي طرح أول جزء منه في 2008.
و في بث مباشر على بودكاست "تويتش"، أشار ويللسميث إلى أن زيندايا ستكون خياراً مثالياً للبطولة، مع تأكيده على قرب تواصل المنتجين معها بشأن المشروع. و رغم تلميحاته حول دورها المحتمل، لم يكشف ويل سميث عن التفاصيل، و قد أثار هذا التصريح جدلاً واسعاً بين جمهوره الكبير، في حين امتنعت "سوني بيكتشرز" عن التعليق الرسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ويل سميث يلمح لإحتمال مشاركة زيندايا في "هانكوك 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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