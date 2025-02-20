تعرض تولغا ساريتاش لحادث سير أثناء توجهه للتصوير

ميرنا وليد - بيروت - وقع الممثل التركي تولغا ساريتاش في حادث سير مروع أثناء توجهه إلى موقع تصوير عمله الفني الجديد، حيث إصطدمت به سيارة أخرى، مما أسفر عن أضرار مادية في المركبة دون أن يتعرض لإصابات، الحادث وقع بسبب الظروف الجوية الصعبة، إذ أثرت الثلوج الكثيفة على حركة المرور، و بالرغم من خطورة الموقف، تم التأكد من أن صحة تولغا جيدة، و بدأت السلطات التركية التحقيق في الحادث.

و حتى الآن، و لم يصدر أي تعليق من ساريتاش أو زوجته، المصممة زينب مايروك.