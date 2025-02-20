ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان ناصيف زيتون في حفل العشاء الخيري Mentor Arabia Gala Dinner، الذي نظمته مؤسسة مينتور العربية في العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 شباط 2025. أقيم الحفل برعاية الشيخة موزا بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبحضور الملكة سيلفيا، ملكة السويد ورئيسة مينتور العالمية، واستضافه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مينتور العربية.

شهدت الفعالية حضور شخصيات بارزة وقادة عالميين ورجال أعمال، اجتمعوا لدعم المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب وبناء مجتمعات مستدامة. وكان اختيار ناصيف زيتون للمشاركة في هذا الحدث نابعًا من تأثيره الكبير على مختلف الأجيال، ودوره في نشر رسائل إيجابية من خلال فنه.

قدم ناصيف أداءً موسيقيًا مميزًا برفقة المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، حيث تفاعل الجمهور بحماس مع أغانيه، وإنتشرت مقاطع من أدائه على مواقع التواصل الإجتماعي وسط إعجاب واسع.

شكل الحفل منصة مهمة لجمع التبرعات لدعم تعليم الشباب وتزويدهم بالمهارات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح. يذكر أن ناصيف زيتون أطلق مؤخرًا أغنيته الجديدة "Mi Amor"، التي تعاون فيها مع النجم السويدي ريكي ريتش، وحققت نجاحًا لافتًا بمزجها بين الموسيقى الشرقية والغربية بأسلوب مميز يعكس التنوع الثقافي.

كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يضيء سماء الدوحة في Mentor Arabia Gala Dinner بأداء استثنائي -بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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