صدور الإعلان الرسمي لمسلسل بالد م .. وماغي بو غصن تكشف المستور

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت شركة إيغل فيلمز الإعلان الرسمي لمسلسل "بالدم"، من بطولة نخبة من أهم الممثلين اللبنانيين، منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، وسام فارس، كارول عبود، رولا بقسماتي، سينتيا كرم، إلسي فرنيني، جوليا قصار وغيرهم.



وتكشف بو غصن في الإعلان أنها محامية إسمها غالية سعد ووالدتها تعمل في الدعـ ارة.

وكانت قد طرحت شركة إيغل فيلمز منتجة مسلسل "بالدم"، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، التيزر آخر خاص بالعمل على مواقع التواصل الإجتماعي، وشوقت الجمهور لمشاهدة المسلسل، من خلال مشاهد حماسية ومشوقة لمعرفة القصة الكاملة، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور من خلال التعليقات الإيجابية.

وكانت طرحت إيغل فيلمز شارة المسلسل أغنية "أنا مين"، والتي غنتها الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان، وتم التعاون في الأغنية مع الفنان نبيل خوري الذي كتب كلماتها ولحنها، توزيع موسيقي تيم.

مسلسل "بالدم" تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر.