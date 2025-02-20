وزير الثقافة المصري يعين عبد الرحيم كمال في هذا المنصب

ميرنا وليد - بيروت - عبر الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، عن امتنانه وفرحه بقرار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة انتدابه للعمل مساعدًا لشئون رئاسة الرقابة على المصنفات.

وكتب كمال على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ربنا ييسر كل ألأمر وشكرا للسيد وزير الثقافة على الثقة الكبيرة وربنا يعينا على تلك المسئولية بفضله وكرمه".

الدكتور أحمد فؤاد هَنو، ذكر أن هذا التعيين يأتي في إطار الرؤية التي تسعى لها وزارة الثقافة، بهدف تطوير العمل الرقابي على المصنفات في مصر، والحفاظ على القيم المصرية الثقافية والاجتماعية وتوفير المناخ الداعم لمجالات الإبداع والابتكار الفني.

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