ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني وائل كفوري لقطات من كواليس حفلة حملت اسم "ليلة محمد عبده والنجوم" بحضور ومشاركة النجم السعودي بقيادة المايسترو هاني فرحات ضمن حفلات موسم الرياض.

وكان قد شارك كفوري في الحفلةوعند صعوده الى المسرح قدمه فنان العرب محمد عبده بطريقة مميزة واشار الى انه حضر أول حفله له في جونية بنهاية التسعينيات، وتوقع له النجومية : "هذا الصوت جوهرة في الحقيقة، إسمعوه كيف يغنّي".

وتصدر كفوري الترند من خلال أدائه أغنية "أبعاد" وتفاعل الجمهور بشكل هستيري وقد تم طرح المقطع على قناة وائل على يوتيوب.

كانت هذه تفاصيل خبر وائل كفوري ينشر لقطات من كواليس مشاركته في حفل محمد عبده في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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