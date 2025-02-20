بعد عامين من وفاته .. محمد قنوع يعود للشاشة في رمضان 2025 من خلال مسلسل "روز"

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من مرور عامين على رحيله، يظهر الممثل السوري الراحل محمد قنوع في مسلسل "روز"، الذي يعد من آخر أعماله التي صورها قبل وفاته.

سيتم عرض المسلسل في رمضان 2025، بعد تأجيلات متعددة حالت دون عرضه في المواسم السابقة.

المسلسل الذي يجمع بين الغموض والتشويق يعرض قصة اختطاف تتعرض لها البطلة "روز" ضمن مخطط يستهدف والدها رجل الأعمال "مراد". المسلسل من تأليف طلال مارديني، إخراج عباس شرف، ويشارك في بطولته إلى جانب قنوع كل من باسم ياخور، نادين، تحسين بيك، يارا قاسم، ويزن خليل، وغيرهم.

محمد قنوع توفي في 22 نيسان 2023 عن 49 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة بأدوار بارزة في مسلسلات مثل "باب الحارة" و"الشام العدية".

