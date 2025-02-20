ميار الببلاوي تتعرض لسرقة مجوهراتها .. وتتهم خادمتها بذلك

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي للسرقة داخل منزلها في منطقة الهرم، مما دفعها إلى طلب المساعدة من الشرطة واتهام خادمتها النيجيرية بإرتكاب الجريمة، وحسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية، فقد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً من قسم شرطة الهرم يفيد بأن الببلاوي أبلغت عن إختفاء مصوغاتها الذهبية وماس من صندوق مجوهراتها، وأوضحت في أقوالها أنها تفاجأت بعدم وجود مقتنياتها الثمينة، مما أثار شكوكها حول الخادمة التي تعمل لديها.



تحركت الأجهزة الأمنية فوراً إلى موقع الحادث، حيث بدأت في إجراء التحريات وجمع المعلومات الأولية حول الواقعة. وتم تحرير محضر رسمي بالحادث، وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف السلطات جهودها للوصول إلى تفاصيل الحادث، من خلال مراجعة كاميرات المراقبة القريبة والاستماع إلى أقوال الشهود، للتأكد من مدى صحة الشبهات التي أثيرت حول الخادمة.