"الفيل الأزرق 3" بطابع عالمي .. قريبًا

ميرنا وليد - بيروت - يتحضر صنّاع فيلم "الفيل الأزرق"، لإطلاق جزء ثالث من السلسلة التي حققت نجاحًا كبيرًا في السينما المصرية، وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن إجتماع جمعه بالمخرج مروان حامد، والكاتب أحمد مراد، والمنتج أحمد بدوي، لمناقشة تفاصيل العمل الجديد.

وأشار آل الشيخ، إلى أن الفيلم سيتم تقديمه بأسلوب مختلف وبطابع عالمي، مؤكدًا أن التحضيرات جارية لتقديم تجربة سينمائية مميزة.

الجزء الثاني من الفيلم، المأخوذ من رواية أحمد مراد، ضم الممثلين كريم عبد العزيز، خالد الصاوي ونيللي كريم، وحقق إيرادات قياسية، ومن المنتظر أن يشارك في الجزء الجديد، عدد من الممثلين العرب، ما يضيف بعدًا جديدًا إلى القصة.