رمضان 2025.. سجن أحمد العوضى حدث رئيسي في مسلسلاته الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 04:21 مساءً - كشف البرومو الرسمي لمسلسل "فهد البطل" الذي تم طرحه خلال الأيام المقبلة قبل عرضه في موسم دراما رمضان 2025، عن دخول أحمد العوضي السجن بعد الحكم عليه بـ 3 سنوات، ليؤكد العوضي في هذا العمل على أن دخوله السجن يعد حدثاً رئيسياً في أعماله الأخيرة التي شهدت أحداثها دخوله السجن لأسباب مختلفة.

أحمد العوضي يدخل السجن في أعماله الأخيرة

وخلال أحداث مسلسلات أحمد العوضي الأخيرة، كان يدخل السجن فيها وحدث ذلك في "حق عرب" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي حيث تم حبسه 24 ساعة فقط بسبب مشاجرة مع أحد الأشخاص، وجاء ذلك بعدما تم سجنه أيضاً في مسلسل "ضرب نار" عام 2023، حيث تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة توزيع الأدوية المغشوشة والمجدولة على الصيدليات.

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مسلسل "فهد البطل" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل في صراعات لا تنتهي.

طرح "غول الأصول" الأغنية الدعائية

طرح القائمون على مسلسل "فهد البطل" الأغنية الدعائية للعمل والتي تحمل اسم "غول الأصول" غناء رحمة محسن ومن كلمات كوثر حجازي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها:" غول الأصول لو حض.. الطلق ينزل مطر.. يتحط تحت النظر.. الساحة تقلب خطر..اسمي الكبير معلمة.. فهد البطل ملحمة.. نجمي الأصيل في السما".

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وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل" إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان الماضي 2024 مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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