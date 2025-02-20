خاص| ياسر جلال لـ سوسن بدر: أتمنى العمل معك يا أعظم فنانة في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 04:21 مساءً - في لقاء عفوي جمع بين الفنان ياسر جلال والفنانة سوسن بدر، التقطت كاميرا "الخليج 365" لحظات من الود والاحترام المتبادل بين النجمين على هامش حفل إطلاق الدورة البرامجية الرمضانية للعام 2025 لقنوات ⁧أبو ظبي، حيث تبادلا كلمات الإعجاب والتقدير التي تعكس عمق العلاقة بين نجوم الفن المصري.

إشادة ياسر جلال بجمال وموهبة سوسن بدر

بدأ ياسر جلال حديثه بتحية خاصة إلى سوسن بدر، قائلاً: "أنا جاي أسلم على حضرتك وأحييكي. وعايزك تبصي للكاميرا عشان المشاهدين يشوفوكِ ويشوفوا عظمتك وجمالك يا أجمل وأعظم فنانة في مصر." فردّت عليه سوسن بدر بمحبة قائلة: "يا حبيبي أنت، أنت جودر الجميل."

رغبة ياسر جلال في العمل مع سوسن بدر

وخلال الحديث، عبّر ياسر جلال عن رغبته الشديدة في التعاون الفني مع سوسن بدر، قائلاً: "نفسي أشتغل معاكي بقى!" لترد عليه سوسن بدر بحماس: "أنا أتمنى بقى والله إننا نعمل جودر السنة الجاية مع بعض!"



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ياسر جلال يستعد لرمضان 2025 بمسلسل "جودر 2"

يشارك ياسر جلال في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "جودر 2"، وهو من بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل مسلسل "جودر 2"

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.



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