أشغال شقة جداً يجبر أسماء جلال على الانسحاب من هيبتا: المناظرة الأخيرة

جيهان الشماشرجي بديلة أسماء جلال

https://www.instagram.com/p/C_ajJc6s9Al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_ajJc6s9Al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C_ajJc6s9Al/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 04:21 مساءً - أجبر مسلسل "" الفنانةعلى الانسحاب من فيلم "" بعدما تم الإعلان في البداية عن مشاركة أسماء في العمل، إلا أنها لم تستطع تنسيق مواعيد التصوير بين العملين، خاصة وأنها تعكف على تصوير المسلسل بشكل يومي من أجل العرض فيالذي ينطلق بعد أيام.وقرر صناع فيلم "" الاستعانة بالفنانة جيهان الشماشرجي لتجسيد الدور الذي كان مقرراً أن تلعبه أسماء جلال، حيث ستدخل في قصة حب معخلال أحداث الفيلم الذي تم انطلاق تصويره العام الماضي، ويعود في جزئه الثاني بعد 9 سنوات من عرض الجزء الأول ولكن بأبطال مختلفين، مع استمرار تناول العلاقات الرومانسية وتطورها بشكل غير متوقع.



يمكنكِ قراءة... أبرز القضايا والموضوعات التي تناقشها مسلسلات رمضان 2025فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، ميان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم محمد ممدوح.

استمرار مغامرات هشام ماجد وأسماء جلال

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 ويأتي من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وضيوف الشرف نسرين أمين، ناهد السباعي، آية سماحة، دنيا ماهر، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب واخراج خالد دياب.إقرئي أيضاً.. أبرز ضيوف شرف مسلسلات رمضان 2025وخلال أحداث "أشغال شقة جداً" يتعرض الزوجان هشام ماجد وأسماء جلال للكثير من المواقف البعض منها ساخر والكثير منها مأساوي، حيث تتواصل الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع داخل منزل "حمدي" و "ياسمين" بعد أن يكبر أولادهما ويزداد عددهم وتختلف اهتماماتهم ناهيك عن المشاكل التي تواجههما في عملهما مما ينعكس على حياتهما معاً ويُفجر الكثير من المُفاجآت خلال الأحداث.يذكر أنتتواجد في دراما رمضان 2025 بمسلسلين الأول هو "إخواتي" بمشاركة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، حاتم صلاح، علي صبحي وتأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، و"جودر 2" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».