"الحشاشين" و"صلة رحم" يسيطران على جوائز النقاد للدراما العربية ADCA

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية، بعد عام كامل من العمل والتقييم لكل الأعمال الدرامية التي عرضت في عام 2024 على مستوى الوطن العربي، عن نتائج تصويت كبار النقاد، في مصر والوطن العربي، في الدورة الثالثة للأعمال الدرامية لعام 2024.



أولا: جوائز التقييم للأعمال المصرية:

جائزة أفضل ممثل - إياد نصار - صلة رحم

جائزة أفضل ممثلة - سلمى أبو ضيف - أعلى نسبة مشاهدة

جائزة أفضل إخراج – إسلام خيري- جودر

جائزة أفضل سيناريو - محمد هشام عبية - صلة رحم

جائزة أفضل مسلسل - صلة رحم

جائزة أفضل ممثلة دور كوميدي: دينا الشربيني- كامل العدد+1

جائزة أفضل ممثل دور كوميدي- هشام ماجد - أشغال شقة

جائزة أفضل مسلسل كوميدي - أشغال شقة

جائزة أفضل ممثلة دور ثان- انتصار - أعلى نسبة مشاهدة

جائزة أفضل ممثل دور ثان- أحمد عيد - الحشاشين

جائزة أفضل وجه شاب ممثلة - نورا عبد الرحمن- صلة رحم

جائزة أفضل وجه شاب ممثل - أحمد عبد الوهاب – الحشاشين

جائزة أفضل طفل ممثل- سليم يوسف - بدون سابق إنذار

جائزة أفضل تتر- الدنيا ماشية تريندات- بوسي - أعلى نسبة مشاهدة

جائزة أفضل موسيقى تصويرية - أمين أبو حافة - الحشاشين

جائزة أفضل مدير تصوير- حسين عسر - الحشاشين

جائزة أفضل مونتاج - سالم درباس - صلة رحم

جائزة أفضل مهندس صوت - حسن الفلاح - صلة رحم

جائزة أفضل ديكور- أحمد فايز - الحشاشين

جائزة أفضل أزياء - محمود فكري - الحشاشين

جائزة أفضل مكياج - أحمد مصطفى - الحشاشين

جائزة أفضل كوافير - هيثم دهب - صلة رحم

جائزة أفضل مشهد أداء درامي ممثل- كريم عبد العزيز- مشهد التيه والخرف قبل وفاة حسن الصباح- الحشاشين

جائزة أفضل مشهد أداء درامي ممثلة - ميرنا نور الدين- مشهد قتل الابن - الحشاشين

جائزة أفضل مشهد أداء كوميدي ممثلة – دينا الشربيني مشهد الرقص - كامل العدد +1

جائزة أفضل مشهد أداء كوميدي ممثل- هشام ماجد ومصطفى غريب- مشهد أكل الكبدة – أشغال شقة

ثانيا: جوائز التقييم للأعمال العربية:

جائزة أفضل مسلسل غير مصري- تاج

جائزة أفضل ممثل غير مصري- بسام كوسا- تاج

جائزة أفضل ممثلة غير مصرية - كارمن لبس - 2024

