هكذا أحيت MBC TALENT التراث السعودي بمناسبة يوم التأسيس-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك كل من العنود سعود، نيرمين محسن، فيصل الدوخي، أحمد الكعبي وعبد الله متعب، وهم نجوم من وكالة MBC TALENT في جلسة تصوير تميّزت بإطلالات تجسّد ثقافات بعض المدن السعودية وموروثها المحلي، وذلك احتفالاً بحلول يوم التأسيس السعودي، الذي يجسّد الإرث الحضاري والتاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية،

أظهرت جلسة التصوير خمس مناطق لها دلالاتها وتقاليدها الشائعة وأزياؤها المرتبطة بتاريخ كل منطقة وما تشتهر به من جوانب ثقافية وتراثية .



الممثلة العنود سعود ظهرت بشخصية عروس المنطقة الشرقية بثوب "المسرح" وهو لباس العروس المطرّز بالنقوش الذهبية والمستوحى من المنطقة الشرقية.

الممثلة نيرمين محسن عكست إطلالتها صورة عروس الحجاز في الثوب التراثي "الزبون المديني" الذي يتميز بتطريزات يدوية وأكسسورات من الذهب واللؤلؤ .

الممثل فيصل الدوخي عبّرت إطلالته عن الرجل السعودي النجدي حيث تزيّن بالمجند والعقال المقصّب المتعارف عليهما في تراث الأزياء الرجالية في منطقة نجد، في حين أتت إطلالة الممثل عبد الله متعب لتعبّرعن الزي التقليدي للرجل السعودي في منطقة الشمال الذي يتميّز بالعقال المقصّب وبشت وبر برقا، أو ما يُعرف أيضاً بالعباءة البرقاء المحاكة من الصوف .

وتزيّن الممثل أحمد الكعبي بالعصابة المصنوعة من النباتات العطرية الجنوبية في تجسيد لصورة الرجل السعودي الجنوبي في الزي التقليدي الشائع المعروف بالثوب المزند مع الخنجر السعودي أو ما يٍسمى بالجنبية ، إحدى أدوات الزينة الرجالية في مناطق الجنوب قديماً. وقد أشرف خبير المظهر نجاد الشهري على الإطلالات والأكسسوارات المختارة بعناية لتعبر عن أزياء محتلف المناطق .

وتأتي جلسة التصوير الخاصة بيوم التأسيس لتؤكد حرص وكالة المواهب MBC Talent على مواكبة كل الفعاليات الوطنية من خلال نجومها، تعبيراً عن الفخر والإعتزاز بالمملكة العربية السعودية وانتمائهم إليها .