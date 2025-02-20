أمنية هاندا أرتشيل الى العلن

ميرنا وليد - بيروت - تخوض النجمة التركية هاندا أرتشيل بطولة فيلم سينمائي جديد تم الكشف عن اسمه اليوم وهو "عالمين و أمنية واحدة" ، لكن لم يُكـ شف بعد اسم الممثل الذي سيشاركها البطولة.



يذكر أنه تم عرض فيلم "أتركه للرياح" للممثلين التركيين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل، وهو عمل ينتمي إلى النوع الرومانسي، وقد صور النجمان فيلمهما في بحر إيجة، خلال الصيف الماضي.

وفي مقابلة نشرتها "نتفليكس"، للنجمين التركيين، قدما لمحة عن كواليس الفيلم، ورؤيتهما حول شخصيتهما في العمل "إيجي يازجي" و"أسلي منسوي".

الفيلم من إخراج أنجين إردن وتأليف جيلان ناز، ويُشارك في العمل إلى جانب باريش أردوتش وهاندا أرتشيل، الممثلون شيبنيم سونميز، وتوجرول توليك وباريش أيتاتش.

