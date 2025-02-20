رانيا يوسف تطل على الجمهور بهذه الطريقة تشويقاً لمسلسلها "أهل الخطايا"- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الممثلة المصرية رانيا يوسف الجمهور، لمسلسلها الجديد "أهل الخطايا"، الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، إذ نشرت البوستر الدعائي الخاص بها من العمل، على حسابها الخاص، وعلّقت بالقول: "انتظروني في مسلسل أهل الخطايا على قناة النهار إخراج رؤوف عبد العزيز، تأليف محمد عبد القوي".



وكانت كشـ فت رانيا يوسف، جوانب عديدة من طفولتها وعلاقتها بوالدها، تحدثت عنها للمرة الأولى.

وقالت رانيا يوسف إنها كانت تلتزم بقواعد كثيرة، وتابعت: "أنا تمردت من خمس سنين، تربيتي عيّشتني في رعب طول الوقت، بابا كان ضابط وماما مضيفة، وأبويا هو اللي كان طول الوقت معايا أكتر. أبويا مكانش قاسي لكن كنت بترعب منه، إحنا جيل البنات اللي كان طول الوقت عايش خايف، وكان في طقوس مش ممكن أخرج عنها".



