تغيير في مسلسل "شراب التوت"

ميرنا وليد - بيروت - كشـ فت وسائل إعلام تركية عن تغيير طرأ على مسلسل "شراب التوت"، اذ تغير المخرج لكن لم يعرف سبب ذلك.



الجدير ذكره أن "شراب التوت"، يحقق نسب مشاهدة عالية في تركيا، كما أنه يعرض مدبلجاً أيضاً، إلا أن الممثل التركي كان تاشانر عبّر عن ندمه بسبب مشاركته فيه، قائلاً: "قصة الشخصية لم تتقدم كما أردت. في البداية كل شيء كان يسير بشكل جيد، لكن بعدها أصبح الوضع مأساوياً. الآن سأقرأ سيناريوهات جديدة، ومن المقرر أن أختار المشروع القادم بـ حذر".

