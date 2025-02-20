شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين: استنوا قلبى ومفتاحه على منصة watch it في رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

روجت النجمة مى عز الدين لعرض مسلسلها الجديد قلبي ومفتاحه على منصة watch it في شهر رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال فيديو قصير نشرته المنصة على صفحتها بموقع إنستجرام قالت فيه مي: "استنونا على watch it في رمضان بإذن الله".

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"،

مي عز الدين تعود إلى المشاركة فى دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل سوق الكانتو، الذى قدّمته بمشاركة أمير كرارة، وفتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون. وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي. وإنتاج شركة سينرجى وتم عرضه فى شهر رمضان من عام 2023.

ويسجّل آسر ياسين تواجده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدّم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار". والذي شارك في بطولته: عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان. والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة. وسيناريو وحوار كلٍّ من: عمار صبرى، وسمر طاهر، وكريم الدليل. وإخراج هاني خليفة.ا