شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقي القاهرة للحكي يكرم سيد رجب وعارفة عبد الرسول في أولى دوراته والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس أمناء ملتقى القاهرة للحكي، برئاسة د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الأسبق، عن إطلاق دورته الأولى في السادس عشر من أبريل المقبل، والتي تحمل اسم الفنان حسن الجريتلي، مؤسس فرقة "الورشة المسرحية" وأحد رواد فن الحكي في مصر.

وقرر المجلس تكريم عدد من الفنانين البارزين في مجال الحكي، وفي مقدمتهم الفنان سيد رجب، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان شريف الدسوقي، بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب مبادرات الحكي في مختلف أنحاء مصر.

وأشار المجلس إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة، وذلك في ست محافظات تم اختيارها لتكون مسرحًا لعروض الدورة الأولى للملتقى، وهي: القاهرة، والفيوم، والإسماعيلية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج.

وأكد مجلس أمناء ملتقى القاهرة للحكي الدور البارز الذي يؤديه الحكي كأحد أهم فنون الأداء، إذ يسهم في التعبير عن الذات، والاستشفاء، والعلاج، وحفظ السير وتداولها، كما أشار إلى أن عددًا من العروض ستُقام داخل دور المسنين ومستشفيات الصحة النفسية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف الملتقى أيضًا إلى التعاون مع المدارس والجامعات لتنظيم عروض فنية للحكي، واكتشاف المواهب في هذا المجال، مع التركيز على تطوير الأطفال الموهوبين في فن الحكي وتقديمهم في عروض خاصة بهم.



اجتماع مجلس أمناء ملتقى القاهرة للحكي