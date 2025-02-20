شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لبحث سبل التعاون بين مدينة الإنتاج الإعلامي والوطنية للإعلام وعرب سات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الدكتور عبدالفتاح الجبالي، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والحميدي العنزي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات (عرب سات)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البث والإنتاج الإعلامي.

وتناول الاجتماع مناقشة آفاق تطوير الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بتحديث البنية التحتية للإعلام الفضائي، وتعزيز التبادل البرامجي، واستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الإعلام الرقمي.

وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك لدعم الصناعة الإعلامية العربية، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى الإعلامي وتحقيق التكامل بين المؤسسات الإعلامية الكبرى في المنطقة.



اجتماع عبدالفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي وأحمد المسلماني والحميدي العنزي