تركى آل الشيخ: سوق الإنتاج هيختلف تماما بعد فيلم The Seven Dogs لـ كريم وعز

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية GeA ، عن صور جديدة من تصوير فيلم ( The Seven Dogs)، بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث احتوت الصورة على مشاهد مختلفة من العمل وتوضح امكانيات مشاهد الاكشن فى الفيلم، و كتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على فيس بوك : ‏فيلم The Seven Dogs (الكلاب السبعة) أضخم إنتاج عربي … التصوير في استديوهات الحصن Big Time … سوق الانتاج هيختلف تماما بعد هذا الفيلم.

يشار الى أن الفيلم قصة تركى آل الشيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح، حيث من المقرر أن يعرض الفيلم فى الفترة المقبلة بتكلفة 40 مليون دولار.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للترفيه فى السعودية فى حفل كبير أسماء الفائزين بـ"جائزة القلم الذهبي"، وذلك فى فروع الرواية والسيناريو والرواية المترجمة، ومنحت الجائزة للأدب الأكثر تأثيرًا والتى يصل مجموع جوائزها إلى 740 ألف دولار وإنتاجات سينمائية لعدد من الأعمال الفائزة.