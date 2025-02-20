شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء كبير من صناع السينما العالمية بالدورة الـ 75 برلين السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى مهرجان برلين السينمائي الدولى في دورته الـ 75 باهتمام لا يصدق من جانب الجمهور، الذى توافد إلى دور السينما لمشاهدة أفضل ما أنتجته السينما العالمية وتشجيع النجوم على السجادة الحمراء.

وقدم العديد من المخرجين والممثلين من جميع أنحاء العالم أعمالهم خلال النصف الأول من المهرجان، ومنهم تيلدا سوينتون، إدوارد بيرجر، توم تيكوير، نيكوليت كريبتز، لارس إيدينجر، تالا الدين، تيموثي شالاميت، إيما ماكي، فيونا شو، فيكي كريبس، إيرا ساكس، بن ويشاو، ريبيكا هول، ريتشارد لينكليتر، إيثان هوك، مارجريت كوالي، ترين ديرهولم، إيدو فلوك، مالا إمدي، برهان كورباني، بونج جون هو، روبرت باتينسون، نعومي آكي، ستيفن يون، توني كوليت، جاكوب إلوردي، جوستين كورزيل، لوسيل هادزيهاليلوفيتش، ماريون كوتيار، أوغست دييل، ميشيل جوندري، نينا هوس، ميشيل فرانكو، جيسيكا شاستين، روبرت فريند، فيفيان كو، وين تشي، ليو هاوكون، كلوي سيفيني، سام رايلي، جوليا جينتش، ليوني بينيش وغيرهم.

وأشارت مديرة المهرجان تريشيا توتل قائلة: "في الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي، كان من دواعي سروري أن أرى الجمهور المحترف يحتضن العديد من الأفلام التي تظهر تنوع هذا الشكل الفني، وشهد النصف الأول من المهرجان ظهورًا ساحرًا على السجادة الحمراء، بجانب دور السينما ممتلئة، حيث أنه لدينا أكثر من 1000 عرض في المهرجان، وفي هذه العروض نتعرف على العديد من وجهات النظر المختلفة حول الأفلام وكذلك حول العالم. يمكن للسينما أن تقدم مثل هذه الملذات المتنوعة - اللعب والعجب والحلم، ولكن أيضًا التأمل والتذكر والمقاومة، وقد قدم مهرجان هذا العام فرصة حيوية ومرحب بها للاكتشاف والتواصل. نحن نتطلع بشدة إلى الأيام القليلة الأخيرة من هذه النسخة السنوية".

كما ينعكس الاهتمام غير العادي من جانب الجمهور على مهرجان برلين السينمائى الدولى في زيادة الطلب على التذاكر حتى صباح أمس 19 فبراير الجارى، تم بيع 285000 تذكرة ، وهو ما يزيد بنحو 14000 تذكرة عن نفس الفترة من العام الماضي.