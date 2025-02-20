شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تطارد نيكول سابا بعد زواجها من خالد سليم في وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه النجمة ياسمين عبد العزيز العديد من الأحداث خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025 على شاشة قناة dmc، إذ تجسد شخصية "ليل"، والتي تتعرض للخيانة من زوجها (خالد سليم) بعد اكتشافها زواجه من سيدة أخرى (نيكول سابا).

وخلال الأحداث تقرر ياسمين عبد العزيز الانتقام من زوجها بعد انفصالها عنه بسبب خيانته، ومن زوجته الجديدة بعد اكتشافها تورط نيكول في نشاطات إجرامية، وتسعى من خلالها للتخلص منها، وذلك بمساعدة شقيق زوجها (كريم فهمي)، وسط أحداث تشويقية اجتماعية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.



ياسمين عبد العزيز في وتقابل حبيب



نيكول سابا في وتقابل حبيب