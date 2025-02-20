محمد رمضان ينشر فيديو للفائز بمسابقة فكرة برنامجه: روحتله لحد بيته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 02:56 مساءً - وثّق الفنان محمد رمضان لحظة احتفاله وتسليمه الجائزة للشخص الذي توقع فكرة برنامجه الجديد "مدفع رمضان" والمقرر عرضه في شهر رمضان المنتظر، وذلك عبر مقطع فيديو بثه عبر صفحته على "انستغرام"، وأوضح من خلاله بأنه ذهب للمنطقة السكنية التي يتواجد بها الشخص الفائز و يدعى "وليام عادل" بكرفانه الخاص حتى يهنئه بنفسه، معلقاً "وليام عادل من شبرا مصر، من متابعيني اللي توقعوا فكرة مدفع رمضان روحتله بالكرڤان لحد بيته ونزل شرب معايا الشاي".

برومو برنامج محمد رمضان

وخلال الأيام القليلة الماضية روجت قناة "DMC" لبرنامج محمد رمضان من خلال مقطع فيديو قصير بحسابها الرسمي على "إنستغرام" حيث ظهر "رمضان "في الفيديو وهو في مؤتمر صحفي وأمامه العديد من الميكرفونات، وردد جملة واحدة وهي: "رمضان في رمضان"، وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة: "باختصار شديد استنوا الجديد.. مدفع رمضان على dmc.. بوم".

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وشهدت شوارع منطقة شبرا حالة من التكدس المروري والازدحام الجماهيري الكبير، وذلك عقب وصول الفنان محمد رمضان لتسليم الجائزة للفائز في مسابقته الأخيرة. أدت إلى إغلاق الشوارع بالكامل.

يشار إلى أن محمد رمضان اتخذ قرار تقديمه لهذا البرنامج بعدما أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كان آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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عمل سينمائي منتظر لمحمد رمضان

في سياقٍ آخر، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردًا ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، شيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

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