فايز قزق يكشف لـ الخليج 365 تفاصيل دوره في مسلسل تحت الأرض في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 02:56 مساءً - يستعد النجم السوري فايز قزق للظهور على شاشات التلفزيون في موسم دراما رمضان 2025 من خلال المسلسل الجديد "تحت الأرض"، الذي يعيد المشاهدين إلى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي حقبة زمنية مليئة بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى.

فايز قزق: أجسد دور تاجر تبغ في "تحت الأرض"

في حديث خاص لـ"الخليج 365"، كشف الفنان فايز قزق عن تفاصيل العمل قائلاً: "المسلسل يأخذنا إلى فترة نهاية الحكم العثماني وبداية النفوذ الأوروبي، حيث تلعب تجارة التبغ دوراً محورياً في القصة. تدور الأحداث حول شبكة من التجار تتعامل مع زراعة وبيع التبغ بين إيران وسوريا، وتديرها شركات إنجليزية بدأت في السيطرة على هذه التجارة".

وأضاف قزق: "أجسد في المسلسل شخصية تاجر تبغ يملك خاناً ويدير شبكة من التجار، حيث يلعب دور الوسيط بين المنطقة وشركات التوريد إلى بريطانيا. لديه أربعة أو خمسة أبناء، ولكل واحد منهم قصته الخاصة، كما أن لشخصيته نفسها أبعاداً متعددة، منها ما هو ظاهر ومنها ما يتكشف تدريجياً خلال الأحداث".



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الحرص على التفاصيل التاريخية

المسلسل الذي يتمتع بطابع تاريخي يفرض تحديات كبيرة من حيث الدقة في التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالأزياء، الإكسسوارات، وتصوير البيئة الزمنية. وحول ذلك، أكد فايز قزق قائلاً: "بحكم خبرتي في المسرح والإخراج، أحرص دائماً على تقديم الشخصيات بأدق تفاصيلها الجسدية والنفسية، وهو أمر امتد ليشمل هذا العمل أيضاً. لكن في النهاية، هناك مخرج مسؤول عن الرؤية الإبداعية للعمل، وأقدم اقتراحاتي دائماً في إطار التعاون المشترك لضمان ظهور العمل بأفضل صورة ممكنة".

وأشاد قزق بالمخرج مضر إبراهيم قائلاً: "هو شاب أنيق، هادئ ومتعاون، لديه فهم عميق للرؤية الإخراجية، كما أن طاقم العمل يضم مجموعة رائعة من الشباب الطموحين والموهوبين، مما يجعل تجربة التصوير أكثر إبداعاً وانسجاماً".

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أبطال مسلسل "تحت الأرض"

الجدير بالذكر أن مسلسل “تحت الأرض”، تدور أحداث في العام 1900، ويسلط الضوء على الصراعات الاجتماعية، والسياسية، والتجارية التي شهدتها البلاد خلال تلك الحقبة الزمنية، علما بأنه مكون من 30 حلقة ويعرض خلال موسم دراما رمضان 2025.

ويشارك في بطولة العمل نخبة كبير من الممثلين، على رأسهم: مكسيم خليل، وسامر المصري، وكارمن لبس، وأحمد الأحمد، وفايز قزق، وروزينا لاذقاني، ولجين اسماعيل وآخرون، والعمل من تأليف وكتابة شادي دويعر، وسلطان العودة، وإخراج مضر إبراهيم.



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