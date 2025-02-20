عبير صبري لـ الخليج 365: أشارك في موسم دراما رمضان 2025 بـ وش سعد والحلانجي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 02:56 مساءً - تستعد النجمة عبير صبري لخوض سباق دراما رمضان 2025 بمشاركتها في عملين مميزين، حيث تجتمع مع الفنان محمد رجب والفنانة أيتن عامر في مسلسل "الحلانجي"، كما تشارك في مسلسل "وش سعد" إلى جانب أيتن عامر وأحمد صالح.

عبير صبري أعربت عن حماسها الكبير للمسلسلين قائلة: "عندي مسلسل "الحلانجي" مع محمد رجب وأيتن عامر، وعندي مسلسل "وش سعد" أيضًا مع أيتن عامر وأحمد صالح، ودول عملين في رمضان إن شاء الله".

وعن التعاون المستمر مع الفنانة أيتن عامر، علّقت عبير ضاحكة: "أيتن عامر هي وش السعد هذا الموسم! احنا اشتغلنا قبل كده مع بعض في "الطوفان"، فبيننا كيمياء فنية وتعاون مميز".

تجربة مختلفة بين "الحلانجي" و"وش سعيد"

وعن الفرق بين العملين، أوضحت عبير صبري أن "وش سعد" يحمل طابعًا جديدًا وفريدًا: "هو تجربة خليجية مصرية أو إماراتية مصرية، وده في حد ذاته حاجة جديدة، لأن فيه أبطال مصريين وإماراتيين، ودي تجربة ملفتة جدًا بالنسبة لنا".

أما عن مسلسل "الحلانجي"، فأكدت أن العمل يحمل تحديًا خاصًا، حيث قالت: "المسلسل فيه تحدي كبير بالنسبة لنا كلنا كأبطال عمل، وإن شاء الله هيعجب الناس".



https://www.instagram.com/p/DF80JIONkl5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF80JIONkl5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF80JIONkl5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل «الحلانجي» من بطولة محمد رجب وايتن عامر وأحمد وفيق وعبير صبري ومحمود قابيل ومحمد لطفي ودانا حلبي وهالة فاخر وطارق صبري وإبراهيم السمان وميمي جمال وسامي مغاوري وتاليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

أبطال مسلسل وش سعد

مسلسل "وش سعد" مجموعة من نجوم الوطن العربي، من الإمارات أحمد صالح، محمد عبدالعزيز الملا، وحصة الفلاسي، والمسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.

ومن مصر يشارك آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي.



View this post on Instagram A post shared by قناة الإمارات (@emarattv)





لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».