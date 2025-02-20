مكسيم خليل يحتفل بزفاف شقيقته ديانا ورسائل خاصة من المشاهير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 فبراير 2025 02:56 مساءً - في أجواء كان عنوانها الرئيسي الفرحة والبهجة، احتفل الفنان السوري مكسيم خليل بزفاف شقيقته الصغرى ديانا، على شاب يدعى لؤي، وذلك بحضور الأصدقاء والمقربين من عائلتي العروسين.
ووثق الفنان مكسيم خليل هذه الأجواء السعيدة، بمجموعة صور نشرها عبر صفحته على "انستغرام" ظهر من خلالها برفقة العروسين، معلقاً " وهي زفينا أختي الصغيرة، مبروك حبيبتي ديانا عروستنا الحلوة انشالله أيامكم كلها بتكون حب وسلام وفرح، لؤي و ديانا".
ويشارك في بطولة العمل نخبة كبير من الممثلين، وهم ، سامر المصري، وكارمن لبس، وأحمد الأحمد، وفايز قزق، وروزينا لاذقاني، ولجين اسماعيل وآخرون، والعمل من تأليف وكتابة شادي دويعر، وسلطان العودة، وإخراج مضر إبراهيم.
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ووثق الفنان مكسيم خليل هذه الأجواء السعيدة، بمجموعة صور نشرها عبر صفحته على "انستغرام" ظهر من خلالها برفقة العروسين، معلقاً " وهي زفينا أختي الصغيرة، مبروك حبيبتي ديانا عروستنا الحلوة انشالله أيامكم كلها بتكون حب وسلام وفرح، لؤي و ديانا".
هكذا تفاعل النجوم مع زواج شقيقة مكسيم خليلوتلقى النجم مكسيم خليل، العديد من رسائل التهنئة من عدد كبير من النجوم أبرزهم سامر المصري، أيمن عبد السلام، ميس حرب وغيرهم، وذلك من خلال مجموعة من التعليقات تمنوا للعروسين كل الخير والسعادة.
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مكسيم خليل حاضر في دراما رمضان بمسلسل "تحت الأرض"على جانب آخر يتواجد مكسيم خليل في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل "تحت الأرض" وينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الرومانسية التاريخية وتدور أحداثه في الحقبة العثمانية.
ويشارك في بطولة العمل نخبة كبير من الممثلين، وهم ، سامر المصري، وكارمن لبس، وأحمد الأحمد، وفايز قزق، وروزينا لاذقاني، ولجين اسماعيل وآخرون، والعمل من تأليف وكتابة شادي دويعر، وسلطان العودة، وإخراج مضر إبراهيم.
https://www.instagram.com/p/DGMAouqzk2n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DGMAouqzk2n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DGMAouqzk2n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».