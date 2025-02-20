خاص - هلا المر بتصريحات سياسية .. هكذا وصفت الرئيس جوزيف عون وتمنت على نواف سلام وهذا ما طلبته للمستشفى العسكري

ميرنا وليد - بيروت - "سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع الخليج 365 السيدة هلا المر، على مدى أكثر من 38 سنة في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام بشكل عام احترفت هلا المر الكلمة الحرة الهادفة وتميزت وتفوقت بالجرأة والمصداقية وبالإلتزام بكلمة الحق، منذ حوالى 18 سنة توجت مسيرتها المهنية بتأسيس موقع الخليج 365، لأن الحاضر والمستقبل للإنترنت استثمرت هلا المر مسيرتها الإعلامية كلها بموقع الفن، الذي حولته إلى فريق عمل كامل متكامل يطل على الجمهور اللبناني والعربي بالكلمة والصوت والصورة ورئيسة تحريره تختصره بثلاث كلمات فقط منبر ينطق بالحقيقة، هلا المر ضيفتي اليوم ليس فقط لأن لبنان الحر منبر للمبدعين إنما لأنها بقيت بلبنان واستمرت بلبنان بالرغم من كل العواصف التي اجتاحته وآمنت بهذا البلد منارة للفن والإبداع"، بهذه الكلمات رحبت الإعلامية ريتا الخوند بضيفتها سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، في برنامج "لبنان الحلم" عبر إذاعة صوت كل لبنان إخراج روي الخوري.



وتخللت الحلقة الكثير من التصريحات للمر نوردها لكم:

-بدايتي في الإذاعة وأعشق الإذاعة.

-شرف لي أن يلقبني وزير الإعلام السابق زياد مكاري بسفيرة الإعلام الهادف، في مهرجان إضافة لسام سعد ورغم أنني ترددت بالذهاب إلى الحفل لأن كان علي أن أكون الإمرأة التي لا ترى بعينيها ورغم ذلك هي صاحبة إرادة صلبة، وأنا بالرغم من أنني صاحبة إرادة صلبة إلا أنني إنسان وأمر بأوقات أشعر فيها بالحزن، ثم غيّرت رأيي وذهبت لأكون قدوة للناس التي تعاني من أي ظرف صحي، وتفاجأت باللقب الذي أعطاني إياه مكاري، ووجدته مناسب لأننا في رسالتنا في الإعلام نريد أن نبني الإنسان ليس تدميره.

-الإعلام أحياناً يكون هادف للشر وأحياناً للخير، وهذا مبني على إختيار الإعلامي نفسه.

-80 بالمئة من المحتوى الإعلامي موجه نحو السكوب، وهناك الكثير من الإعلاميين أهدافهم خيرة، بإذاعة صوت كل لبنان أحبها من مديرها شادي معلوف لحضرتك ولرالف معتوق، بمحتواهم موجه نحو الخير وهذا لا يمنع أن يقوموا بسكوبات، ولكن هذه السكوبات ليست مبنية على الشر كفضـ يحة جنـ سية أو خراب بيوت.

-أطلب من وزير الإعلام أن يركز على وطننا لبنان مثلاً أن يدعم الإنتاجات المحلية، ويفرض على المحطات التلفزيونية أن تشتري أعمال محلية، وينطبق الامر على المنصات، كما يجب أن يفرض على الفنان الأجنبي أن يدفع الضرائب في لبنان، ويصبح هناك مراقبة على الأجر الذي يحصل عليه الفنان الأجنبي، أما من ناحية غربلة الإعلام فهو أمر مستحيل كون الوساطة مسيطرة في لبنان والقوي يسيطر على الضعيف.

-يجب أن يكون هناك مراقبة للأغاني والإعلانات الموجهة للجيش، فبعضها لا يرقى لمستوى الجيش اللبناني.

-أتمنى أن يكملوا وزراء الإعلام المقبلين مشاريع الوزير مكاري، الذي أعطى قيمة للإعلاميين خاصة القدامى، فهو رقّم الأرشيف في تلفزيون لبنان ووزارة الإعلام، ورمم صالة على حسابه الخاص بعد انفجاء المرفأ، وكان يرد علينا بكل تواضع.

-أختار للبنان عنوان لبنان التاريخ الحضارة التي صدرها للعالم ولبنان الحب.

-للبنان الاولوية في عملي، وأدعم اللبناني أولاً دون أي عنصرية.

-في فترة الحرب استمر موقع الخليج 365 بأننا بتنا نتواصل مع الفنانين بأمور وطنية وثقافية، واعتمدنا على الكثير من المادة من الخارج من خلال مراسلينا في السعودية ومصر وسوريا، ونظرا لاستمرار عرض مسلسل العميل في هذه الفترة ركزنا عليه.

-سعيدة بإنتخاب العماد جوزيف عون رئيساً لجمهورية لبنان، حيث أن "كفه نظيف وما في دم برقبتو"، سيوفر لنا الأمن دون فريق حربي غريب سواء أحزاب أو جيوش غريبة، وريحني من ناحية أن الفلسطينيين لن يتم توطينهم في لبنان، كما أنه يدعم الثقافة والعلم والجامعة اللبنانية وأتمنى أن تكون الأولوية للطالب اللبناني في الجامعة اللبنانية، أنا معجبة به وأتمنى لا يخيب أملي لأن في السابق الكثير من السياسيين الذين هم من مؤسسة الجيش خيبوا أملي وفضلوا بلاد أخرى على وطنهم.

-الرئيس جوزيف عون يذكرني بألفريد نقاش أول رئيس جمهورية لبنان الذي كان يجول على الوزارات ليرى إذا كان هناك رشاوى.

-رئيس الحكومة نواف سلام كان يعمل مع ياسر عرفات ومع فتح أتمنى أن يفضّل الجيش اللبناني والرئيس جوزيف عون.

-أتمنى أن يدان كل سياسي سرق هذا البلد لدينا أمل بالعدل.

-أنا مع الديمقراطية النظيفة.

-حين سؤلت ما دور الأورتودوكس في الوزارة، قالت هو نائي رئيس مجلس الوزراء ممكن أن يعمل الكثير مثلما فعل دولة الرئيس ميشال الياس المر.

-فلنصبر لنرى ماذا سيفعل طارق متري، ولا يهمني دينه أو طائفته المهم أن يكون لبناني ويحب لبنان ولا يؤذيه.

-لست مع الطائفية وضد الـ6 و6 مكرر، أنا مع الطائفة 19 التي طالب فيها الأخوين فريد وماهر الصباغ في مسرحية الطائفة 19.

-في السابق لم أكن أنتخب عائلتي، لكن حين تبدلت الامور وتغيرت السياسات وتقربت من الرئيس الراحل ميشال المر، ووجدت كم يعاني ولم يكن متزلم لبلد معين ويساعد العائلات بت أنتخبه لأنني آمنت بخطه السياسي وبتغيره سياسياً وإيمانياً.

-ميشال المر ابن الياس المر تدرب على يد جده أتمنى أن يكون تعلم منه.

-أتمنى أن يصبح القضاء اللبناني مستقيم، مع احترامي للقضاة النزيهين ومع تحفظي على الكثير من التهديدات التي تلقاها بعضهم وجبرتهم على بعض الخطوات.

-بعد 40 سنة حرب في لبنان هناك الكثير من اللبنانيين لديهم السلوك الإجـ رامي.

-الجيش هو البطل الذي يحارب تفشي الحشيش والمخدرات في مجتمعنا ليحمينا من الجـ رائم.

-الأب مروان غانم رئيس أخوية السجون في لبنان والشرق الاوسط قام بالكثير من الخطوات لتحسين وضع السجون في لبنان، ومن بين الأمور المهمة أنه يساعد على بناء إنسان أفضل في السجن ليخرج إلى المجتمع إنسان خيّر.

-لا يهم أن يكون منصب الوزارة لإمرأة أو رجل بل المهم أن يكون الشخص فعال في منصبه.

-أختار فترة الرئيس كميل شمعون ليتم تكرارها حيث ان كان هناك الكثير من الإزدهار، وفترة الرئيس الياس سركيس الذي آمن بالجيش اللبناني.

-أتمنى دعم المستشفى العسكري وتخصيص تبرعات لها.

-أشكر العميد الدكتور إدغار طرابلسي، الذي اعتنى بي وبعمليتي الجراحية، كما أشكر كابتين نعمة وكولونيل حج.

-أختار سينغابور ليكون لبنان مثلها.

-أهم حلم بعيد الحب أن يظل زوجي وفي لي ويظل الحب جامعنا ويسوع جامعنا وأن نظل مفيدين لبعضنا ليس كما يتهمنا البعض زور بأن أحد مفيد للآخر أكثر.

-أهم هدية في عيد الحب من زوجي هو نفسه فهو عينياي وتاج رأسي.

-أهم حلم لزوجي مروان سمعان أن يكبر أكثر في مهنته، فقد تمرن على أن يكون مصور فيديو على يد أهم الأساتذة الذين أشادوا به كما أنه يعلّم الرماية.

-حلمي أن أصبح وزيرة إعلام.

-اهم حلم في الـ2025 أن يكون لدينا قائد جيش مهم للجيش اللبناني، وأن يحقق الرئيس جوزيف عون كل ما وعد به.

-أتمنى حين انتقاد الفنان أن يتم انتقاده على الصعيد الفني فقط.

-متفائلة بلبنان وأتمنى أن لا تذهب تضحيات الجيش مثل التي قام بها زوجي المغوار مروان سمعان سداً، أتمنى أن يبقى عملي ناجحاً، وأن أبقى على الحقيقة كما بقيت في السابق رغم كل الإغراءات.

-كنت أحلم برجل نظيف من الداخل والخارج ووجدت زوجي مروان.

-أشكر كل فريق عمل موقع الخليج 365 الذين أعتبرهم عيناي.